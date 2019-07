Fed-chef afviser en lang serie af rentesænkninger - men udelukker ikke flere i den kommende tid

Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank, ser onsdagens rentesænkning som en forsikring på økonomien, en justering midt i en cyklus, snarere end starten på en ny cyklus af mange lempelser fra Federal Reserves side.



Det kom frem på onsdagens pressemøde.



- Det er ikke begyndelsen på en lang serie af rentesænkninger, lød det ifølge Bloomberg News fra Jerome Powell, som dog tilføjede:



- Jeg sagde ikke, at det kun er en.



Centralbankformanden uddybede, at banken snarere ser onsdagens rentesænkning som en justering af den pengepolitiske position.



- Vi tænker essentielt på det som en del af naturen i en midt-cyklisk justering af pengepolitikken. Det er passende at foretage en justering af pengepolitikken til en noget lempeligere position, sagde formanden.



Udtalelserne tages negativt op af aktieinvestorerne, der sender de amerikanske aktier yderligere ned, fordi flere aktører i markedet havde håbet på en rentesænkning på det dobbelte af onsdagens 25 basispoint, eller i det mindste læst centralbankens rentetekst som et signal om yderligere lempelser forude.



I samme vægtskål - mod en knap så lempelig vej resten af 2019 - ligger også det faktum, at to af FOMC's, bankens styrekomites, medlemmer stemte for en uændret rente.



S&P 500-indekset ligger kl. 21:10 i minus med 0,8 pct., men var på kl. 20:53 i minus med hele 1,8 pct. Inden onsdagens melding var indekset på et tidspunkt i plus med 0,1 pct.



Med onsdagens rentesænkning er den toneangivende amerikanske rente nu i intervallet 2,00 til 2,25 pct.



ritzau/FINANS