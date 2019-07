Kinesisk bilmarked i hård opbremsning truer udenlandske bilproducenters fremtid

Kinas faldende bilsalg rammer de udenlandske bilproducenter hårdt, og nogle virksomheder opererer på en brøkdel af deres kapacitet. Det øger frygten for, at nogle bliver tvunget til at forlade verdens største automarked.Det skriver Financial Times Ford og Peugeot, der ejes af PSA, er nogle af de bilproducenter, som er blevet hårdest ramt. Deres fabrikker opererer langt under deres fulde kapacitet og har nået et historisk lavt niveau, efter at salget styrtdykkede som følge af sidste års skift på det kinesiske bilmarked.Det er første skift i tre årtier.Fords fabrikker i Kina har opereret med 11 pct. af deres potentielle kapacitet i første halvår af 2019. I samme halvår faldt Fords salg i Kina med 27 pct. sammenlignet med første halvår af 2018.PSA's fabrik med joint venture partneren Chang'an producerede kun 102 biler i første halvår af 2018 ifølge oplysninger fra Kinas officielle bilindustriforbund. Det betyder, at bilfabrikantens kapacitet faldt til under én pct.Fabrikker skal normalt operere med over 80 pct. kapacitet for at få udgifterne dækket. Det fremhæver yderligere den situation, som Ford og PSA befinder sig i./ritzau/FINANS