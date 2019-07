Sydbank: Dårlige PMI-tal øger sandsynlighed for ECB-stimuli

De europæiske industrivirksomheders pessimisme blev endnu større i løbet af juli, viser PMI-tal fra Eurozonen.



Det øger sandsynligheden for stimuli og overordentlige bløde toner fra Mario Draghi torsdag, når Den Europæiske Centralbank (ECB) holder rentemøde.



Det vurderer chefanalytiker i Sydbank Søren V. Kristensen.



Han konkluderer, at det samlet set er det vigtigste at fastholde, at PMI-indekset fortsat indikerer en moderat vækst i eurozonen, om end dagens tal indikerer en svagere vækst.



Det samlede PMI-indeks for eurozonen faldt fra 52,2 til 51,5.



- Det var trukket af fald i både service- og industrisektoren, konstaterer chefanalytikeren.



Han noterer, at industriindekset indikerer, at den europæiske industri glider længere ind i recessionsterritorium. Indekset faldt til 46,4 fra 47,6.



- Serviceindekset falder også, men med et niveau på 53,3 indikerer det altså fortsat fremgang, vurderer han og fremhæver, det er servicesektoren i eurozonen, der driver den økonomiske vækst i øjeblikket, mens industrivirksomhederne bøvler med aftagende global vækst og handelskonflikt.



OGSÅ SKIDT NYT FRA TYSK PMI



Der er også kommet tal for eurozonens største økonomi.



Det tyske PMI-indeks for industrien faldt til 43,1 fra 45,0 i juni. Der var ventet en stigning til 45,2.



Ifølge Søren V. Kristensen er tallene fra Tyskland "bestemt ikke gode nyheder", for her er der både i service- og industrisektoren aftagende optimisme.



- Det er fortsat særligt den tyske industri, der virkelig er udfordret. Det fald er bredt funderet og er trukket af nedgang i alle underindeks, oplyser han.



Og én ulykke kommer sjældent alene. Nu meldes der således også om begyndende problemer med vandstanden i Rhinen.



- Det besværliggør transporten for de tyske industrivirksomheder, og det var en udfordring, der ramte tysk industri hårdt i løbet af 2018. Det kan betyde, at virksomhederne får det endnu sværere i de kommende måneder, siger Søren V. Kristensen.



/ritzau/FINANS