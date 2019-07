Den Internationale Valutafond (IMF) har sænket sine globale vækstudsigter.



I år ventes den globale økonomi at vokse med 3,2 pct., mens den næste år ventes at vokse med 3,5 pct. Det er en tilbagegang på 0,1 pct.point. i forhold til de forudgående forudsigelser fra april.



Det skriver Bloomberg News.



Samtidig sænker IMF sine forventninger til væksten i den globale handel af varer og services med 0,9 pct. til 2,5 pct. i år.



IMF ser flere udfordringer for den globale vækst. Blandt andet nævner fonden handelskrig, svagere investeringer på verdensplan samt lavere renter, der påvirker risikoappetitten hos investorerne.



"Det er meget vigtigt, at handelskrigen slutter så hurtigt som muligt, og at den ikke eskalerer yderligere. Samtidig skal toldsatserne rulles tilbage. Det vil give et stort løft til virksomhederne, som dermed vil øge investeringerne, og det er godt for den globale økonomi," siger cheføkonom i IMF Gita Gopinath ifølge Bloomberg TV.