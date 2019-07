Chefanalytiker: Tal for beskæftigelsen er en smule bekymrende

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sydbank

Antallet af lønmodtagere faldt en anelse fra april til maj med 144 personer til 2.784.509.



"Det er bemærkelsesværdigt, for det er første gang siden begyndelsen af 2013, at vi ser et fald i antallet af beskæftigede lønmodtagere," konstaterer chefanalytiker i Sydbank Søren V Kristensen i en skriftlig kommentar.



Han ser det bestemt som et tegn på opbremsning, men ser dog ingen grund til alarm endnu.



"Vi har nemlig tidligere set et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen i første opgørelse, hvorefter det siden hen er blevet revideret til en stigning," påpeger han.



Han påpeger videre, at faldet kun er på 144 personer, og derfor er der altså reelt set tale om en flad udvikling.



Men det er dog et skifte fra den massive fremgang, vi så i april - på knap 5000 personer.



"Sammenholder man det med, at lønmodtagerbeskæftigelsen efter vores vurdering har været en af de bedste retningspile for dansk økonomi i de senere år, så er det en anelse bekymrende," vurderer Søren V Kristnensen.



Han konkluderer dog, at det endnu er alt for tidligt at erklære fremgangen på arbejdsmarkedet for et overstået kapitel.



Han ser fortsat grobund for fremgang i beskæftigelsen og tolker dagens tal som en indikation på et langsommere tempo, snarere end et signal om at beskæftigelsen er på vej ned.



/ritzau/FINANS