Dollar genvinder styrke efter udmeldinger fra Federal Reserve-chef

Den amerikanske dollar genvinder sin styrke over for euro fredag, efter den blev svækket torsdag aften, da chefen for den amerikanske centralbanks afdeling i New York, John C. Williams, kom med nye dueagtige udmeldinger.



Omkring klokken 22.00 torsdag aften kostede euro 1,1277 dollar, mens euro fredag eftermiddag koster 1,1223 dollar. Det er næsten samme niveau, som da det danske marked lukkede torsdag, hvor euro kostede 1,1220 dollar.



John C. Williams udtalte ifølge Bloomberg News, at centralbankerne i en tid med lave renter bør reagere hurtigt, hvis der opstår tegn på udfordringer for økonomien.



Udtalelsen blev af markedet tolket som en klar indikation på, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, på sit rentemøde i slutningen af juli vil sætte sin retningsgivende rente ned med mindst 0,25 pct.point.



Udtalelserne vendte markedet rundt, og investorerne ser nu også en øget sandsynlighed for en rentesænkning fra Den Europæiske Centralbank, ECB.



Forventningerne i markedet er, at der er 60 pct. chance for en rentesænkning fra Den Europæiske Centralbank allerede i næste uge. Her venter markedet en rentesænkning på 10 basispoint. Tidligere på ugen vurderede markedet, at der var 40 pct. sandsynlighed for en rentesænkning i næste uge. Det skriver Reuters.



Analytiker ved Rabobank Jane Foley fortæller til Reuters, at ECB's topchef, Mario Draghi, havde overrasket markedet med dueagtige kommentarer allerede to gange i løbet af året, selv om banken stadig regnede med, at den første rentesænkning kom i september.



I et andet stort valutakryds er det britiske pund styrket over for dollar. Fredag eftermiddag koster pund 1,2531 dollar, mens pund torsdag ved dansk lukketid kostede 1,2479 dollar.



I krydset mellem dollar og yen koster dollar 107,78 yen fredag eftermiddag. Torsdag ved dansk lukketid kostede dollar 107,87 yen.



/ritzau/FINANS