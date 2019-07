Det britiske detailsalg steg overraskende i juni med 0,9 pct. på månedsbasis, mens der blandt økonomerne adspurgt af Bloomberg News, var ventet et fald på 0,2 pct. Tallet for måneden før blev revideret til minus 0,4 pct. fra minus 0,3 pct.



Det har sat ekstra fut i pundet, som fra morgenstunden blev styrket over for dollar op til nøgletallets offentliggørelse klokken 10:30.



Efter nøgletallet koster det britiske pund 1,2480 dollar, og onsdag eftermiddag kostede valutaen 1,2429 dollar.



På årsbasis var der tale om en stigning i detailsalget på 3,6 pct. mod ventet 2,6 pct.