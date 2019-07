Kina fremviser sløjeste vækst i årtier midt i handelskrig

Kineserne må vænne sig til, at økonomien ikke længere buldrer afsted.Tocifrede vækstrater er fortid, og det bliver mandag understreget af nye tal for landets økonomi.I andet kvartal voksede Kinas bruttonationalprodukt med 6,2 procent. Det er den sløjeste fremgang i omkring tre årtier, skriver nyhedsbureauet Reuters. De økonomiske data fra Kina er under stor bevågenhed på grund af den handelskonflikt, der i øjeblikket udspiller sig mellem kineserne og amerikanerne.USA og Kina er henholdsvis verdens største og næststørste økonomi. Striden har fået økonomer til at frygte for en global økonomisk nedtur.De 6,2 procent er en tilbagegang fra første kvartal, hvor økonomien voksede 6,4 procent. Det er dog ifølge nyhedsbureauet AFP på linje med forventningerne hos analytikere og inden for de 6,0-6,5 procent, som den kinesiske regering har stillet i udsigt for 2019 som helhed.Blandt analytikerne er der en klar forventning om, at Kina vil forsøge at sætte yderligere skub i økonomien.Kina præsenterede allerede i marts planer om massive skattelettelser, afgiftsnedsættelser og finansieringsstøtte.- Kinas regering vil ikke tillade, at den kvartalsmæssige vækst falder under 6,0 procent, vurderer Kina-analytiker Raymond Yeung fra banken ANZ ifølge AFP.Tilbagegangen tilskrives blandt andet lavere efterspørgsel på kinesiske varer i udlandet.AFP noterer sig, at de svage væksttal kan gøre livet svært for Kinas præsident, Xi Jinping, i forhandlingerne med sin amerikanske pendant, Donald Trump. Tallene kan give Trump en tro på, at hans strategi med at indføre eller true med høj told på kinesiske varer virker.I 2018 var Kinas samlede økonomiske vækst på 6,6 procent. Det var den laveste vækst i tre årtier. Men set i et globalt perspektiv var det kun få lande, der havde så stor en vækst./ritzau/