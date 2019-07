Kina: BNP-vækst en spids højere end ventet i andet kvartal - og positive tal fra detailhandlen

Den kinesiske økonomi viste en lidt bedre udvikling end ventet i andet kvartal, men økonomien er fortsat udsat nedadgående pres.



Det fremgår af data fra det kinesiske National Bureau of Statistics i Beijing mandag morgen.



Den kinesiske BNP-vækst i sæsonkorrigerede tal landede på 1,6 pct. i andet kvartal i forhold til kvartalet før, stigende fra en vækst på 1,4 pct. i første kvartal.



I forhold til samme periode året før var væksten på 6,2 pct.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet en vækst 1,4 pct. på kvartalsbasis og på 6,2 pct. i forhold til andet kvartal 2018.



Men set på årsbasis bremser økonomien fortsat, idet BNP-væksten kvartalet før var på 6,4 pct.



Det er det laveste niveau i 27 år omend fortsat inden for den kinesiske regerings mål om en vækst på 6,0-6,5 pct.



"Det økonomiske forhold er stadig under pres både i Kina og i udlandet, da den globale økonomiske vækst aftager, og den eksterne ustabilitet og usikkerhed stiger," lyder det fra National Bureau of Statistics' talsmand Mao Shenyong ifølge AFP.



Positive detailtal



Det kinesiske detailsalg overrasker positivt i juni, og også industriproduktionen og investeringsniveauet viste en langt bedre udvikling end forudset.



Det fremgår af data fra det kinesiske National Bureau of Statistics i Beijing.



Det kinesiske detailsalg steg 9,8 pct. i juni i forhold til samme måned året før, mens analytikerne havde estimeret en stigning på 8,5 pct. efter en stigningstakt på 8,6 pct. i maj.



Stigningen i industriproduktion i juni på årsbasis var 6,3 pct. mod 5,0 pct. i maj og økonomernes bud på 5,2 pct.



Investeringerne uden for landbruget steg 5,8 pct. i juni mod en forøgelse på 5,6 pct. måneden før og analytikernes bud på en forøgelse på 5,5 pct.



/ritzau/FINANS