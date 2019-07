De britiske banker er velpolstrede nok til at kunne håndtere både et brexit uden en aftale og en global handelskrig.



Det vurderer den britiske centralbank, Bank of England, i sin halvårlige gennemgang af de finansielle risici, skriver Reuters.



- Den opfattede sandsynlighed for et brexit uden en aftale er steget siden begyndelsen af året, vurderer centralbanken.



- Det britiske banksystem er stærkt nok til fortsat at låne igennem den brede vifte af økonomiske og finansielle chok for Storbritannien, der kunne være forbundet med brexit, lyder det ifølge Reuters.



Siden Bank of England i 2018 offentliggjorde sin seneste rapport om den finansielle stabilitet, er brexit blevet udskudt.



Det skal nu ske 31. oktober 2019. Tidligere var datoen for Storbritanniens udtræden 29. marts.



/ritzau/FINANS