EU-Kommissionen sænker vækst- og inflationsskøn for eurozonen: Usikkerhed og handelskrig kan forværre nedturen

Opdateret kl. 11.46 - EU-Kommissionen ser ikke længere helt så lyst på den økonomiske vækst i eurozonen næste år, og samtidig lader en vedvarende stigning i inflationen også vente lidt længere på sig end tidligere ventet.



For 2019 ser EU-Kommissionen stadig en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) i eurozonen på 1,2 pct., men for 2020 sænkes prognosen til 1,4 pct. fra de 1,5 pct., der var forudsigelsen så sent som i maj.



"Mens væksten tidligere i år havde gavn af en række midlertidige faktorer, ser udsigterne for resten af året svagere ud, da mulighederne for en hurtig genrejsning af den globale produktion og handel er blevet forringet," skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse onsdag.



"BNP-væksten ventes at blive højere i 2020 - delvist grundet et større antal arbejdsdage," fortsætter Kommissionen.



Samtidig skærer EU-Kommissionen også i målet for inflationen i euroområdet, der nu ventes at blive 1,3 pct. både i år og næste år. I februar var prognosen ellers årlige prisstigninger på 1,4 pct. begge år.



Det er blandt andet handelskrigen mellem USA og Kina, der har fået EU-Kommissionen til at tage en mere forsigtig tilgang til udsigterne.



"Risici i de globale økonomiske udsigter forbliver højst sammenkoblede og er primært negative. En udvidet økonomisk konfrontation mellem USA og Kina - sammen med den løftede usikkerhed omkring USA's handelspolitik - kan forlænge den nuværende nedtur i den globale handel og produktion og påvirke andre regioner og sektorer," skriver EU-Kommissionen.



"Vores økonomiers robusthed er under pres af den vedholdende svækkelse i produktionssektoren, hvilket skyldes handelsspændinger og politisk usikkerhed," siger EU's finanskommissær og næstformand, Valdis Dombrovskis.



Danmark rammes i mindre grad



Danmark bliver i mindre grad ramt af opbremsningen globalt, hedder det i rapporten:



"Landets industriproduktion er specialiseret i varer, der synes mindre følsomme over for ændringer i den globale økonomi. Herunder medicinalprodukter og vindmøller."



"Det har hjulpet Danmark til at undgå en opbremsning trods faldende efterspørgsel globalt," skriver kommissionen ifølge Ritzau.



Desuden ventes en solid vækst i det danske privatforbrug at fortsætte - også til næste år. Den understøttes af et "stærkt arbejdsmarked" og af "støt stigende lønninger".



/ritzau/FINANS