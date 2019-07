Økonom: Danmark har formentlig den laveste inflation i EU - nyd det så længe det varer

Den danske inflation er formentlig den laveste i hele EU. Det skønner cheføkonom Bo Sandbeg i Dansk Byggeri i en kommentar til onsdagens nøgletal for udviklingen i de danske forbrugerpriser i juni.



De viste prisstigninger på 0,6 pct. - vel at mærke på årsbasis - mod en ventet stigning på 0,7 pct. ifølge estimater fra Bloomberg News.



På månedsbasis var der tale om prisfald på 0,2 pct. mod en forventning om uændrede priser.



"Den danske inflation er med 0,6 pct. i juni er formentlig den allerlaveste i hele EU, og den lave inflation bør nydes så længe den varer. Tidligere var forventningen i en række økonomiske prognoser, at inflationen ville krybe op over 1,5 pct. i løbet af i år, men det kommer ikke til at ske nu," skriver Bo Sandberg.



Han mener, at inflationen er overraskende lav taget i betragtning hvor langvarigt og modent det danske økonomiske opsving er og med tanke på, at lønstigningerne aktuelt ligger på 2,5 pct.



"Med en lav inflation, er der pæn fremgang i realløn og disponible indkomster. Og selv om danskerne stadig har finanskrisen siddende i krop og pengepung og derfor sparer meget op, så er der for gennemsnitsdanskeren cirka 850 kr. ekstra om måneden til privatforbrug i 2019 – set i forhold til inflationens langsigtet gennemsnit," noterer Bo Sandberg.



