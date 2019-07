Tysklands eksport steg mere end ventet i maj. Fremgangen opgøres til 1,1 pct. sammenlignet med måneden før mod et fald på 1,9 pct. måneden før.



Til sammenligning havde økonomerne ventet en stigning på på 0,9 pct. ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



I samme periode faldt importen med 0,5 pct. mod en ventet stigning på 0,3 pct., mens Tysklands handelsbalance dermed overraskede med et overskud på 20,6 mia. euro i maj.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 17 mia. euro.



Samtidig viste betalingsbalancen et overskud på 16,5 mia. euro i maj mod økonomernes prognose om et overskud på 12,6 mia. euro.



I april var betalingsbalanceoverskuddet på 22,6 mia. euro.



