DI: Aftale om udenlandsk arbejdskraft kan give 10.000 flere faglærte

Et område, hvor der er alvorlig mangel på arbejdskraft er blandt elektrikerne, der har en ledighed på under 1 pct. Forbundsformand i Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Jensen, vil ikke afvise at hente faglært arbejdskraft fra lande uden for EU.

Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix