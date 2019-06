Fed fastholder rente - men der er delte meninger om resten af 2019

Eksklusivt for kunder

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve (Fed), meddeler onsdag aften, at den ledende rente bliver fastholdt på 2,25-2,5 pct., hvilket også var ventet.



Det sker som afslutning på et to dages møde i centralbankens rentekomité, FOMC.



Mere iøjnefaldende...