USA: Muligt duechok fra Fed allerede i juni

Sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank vil levere et duechok næste uge ved at sænke den toneangivende amerikanske rente, er højere end mange tror.



Det mener de to rentestrateger Jon Hill og Ben Jefferey hos BMO Capital.



- Vi ville sætte sandsynligheden for en rentesænkning på 25 basispoint i omegnen af 33 pct., skriver de to strateger i en analyse ifølge Bloomberg News.



Investeringsbanken mener dog, at en rentesænkning allerede i juni vil være for "reaktionær".



De to strateger peger på, at break-even renten, justeret for inflationsforventningerne, på fem og ti års sigt ligger på henholdsvis 1,50 og 1,70 pct., mens fed funds rate ligger i intervallet 2,25 til 2,50 pct.



- Dette nærmer sig den absolutte underkælder af, hvad der er acceptabel i forhold til inflationskompensation, og der er en risiko for at drive væk fra ankeret for inflationsforventningerne på 2,0 pct.



En inflationsrate på "symmetriske" 2,0 pct. på årsbasis er et af Federal Reserves' hovedmål.



Federal Reserve holder i næste uge sit todages rentemøde i juni, og markedet ser frem til en rentemelding den 19. juni kl. 20 dansk tid.



Federal Reserve har siden december 2015 hævet renten ni gange, og alene i 2018 blev det til fire forhøjelser. I januar skiftede banken dog formuleringen om behov for yderligere "gradvise" forhøjelser ud med en "tålmodig" position, mens forudsigelsen i december om to renteforhøjelser i 2019, ifølge bankens dot-plot-diagram, i marts blev ændret til ingen forhøjelser af målrenten.



Formand Jerome Powell slog i maj fast, at banken hverken lænede i den ene eller den anden retning i forhold til renten, men i sidste uge åbnede han dog op for en mere lempelig tilgang ved at sige, at Federal Reserve holdt øje med usikkerhederne, som blandt andet handelskrigen skaber for USA's økonomi, og at banken vil agere på "passende" vis.



Blandt økonomerne er der dog ikke den store tiltro til en rentesænkning allerede i juni. Ud af 67 adspurgte eksperter venter 66 en uændret rente næste onsdag, mens kun en enkelt tror på en sænkning.



Handelen med fed funds futures peger dog på en sandsynlig på 27,6 pct. for en rentesænkning i næste uge, mens 72,4 pct. er sat på en uændret rente.



Bevæger man sig lidt længere ud i fremtiden så er sandsynligheden for en lavere rente på mødet til december på 99,2 pct. Faktisk er sandsynligheden for mere end en rentenedsættelse til den tid på 90,9 pct. og på 62 pct. for mere end to sænkninger.



Økonomerne er dog ikke helt på linje med markedet. I rundspørgen fra Bloomberg News peger 76 adspurgte på en uændret rente i december, men på en rentesænkning til januar næste år. Og en mere igen i januar 2020.



/ritzau/FINANS