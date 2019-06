USA: Økonomer sænker vækstforventningerne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Hvide Hus Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Aktieordbog

Økonomerne ser nu med mere skepsis på udviklingen i USA's økonomi. Det viser en rundspørge til 76 økonomer, som Bloomberg News har foretaget.



Svarene peger på, at økonomerne nu i snit regner med en vækst i andet kvartal i USA på 1,8 pct. mod 2,0 pct. i maj. For tredje kvartal spås en vækst på 2,0 pct. sammenlignet med senest 2,2 pct. I første kvartal voksede den amerikanske økonomi med 3,1 pct.



Forventningen til fremgangen i hele 2019 er desuden sat ned til 2,5 pct. mod førhen 2,6 pct., mens buddet for 2020 og 2021 nu lyder på 1,8 pct. begge år mod 1,9 pct. i maj.



Udsigterne for væksten i 2019 er noget lavere, end det man regner med i Det Hvide Hus. Tidligere på ugen fortalte Larry Kudlow, der er præsident Trumps øverste økonomiske rådgiver, at han ser en vækst på 3,0 pct. foran sig.



Samtidig vurderer økonomerne, at sandsynligheden for en recession inden for de nærmeste 12 måneder er på 30 pct.



Lidt overraskende lyder buddet for den toneangivende amerikanske rente, fed funds rate, på et uændret niveau i intervallet 2,25 til 2,50 pct. i år. Det skal sammenlignes med, at handelen med fed funds futures indikerer en sandsynlighed på 98,7 pct. for en lavere rente til december.



Faktisk tror markedet på en sandsynlighed på mere end 85 pct. for en rente, som er to sænkninger eller 50 basispoint lavere end den nuværende, mens investorer har satset penge, som indikerer en sandsynlighed på 53,6 pct. for tre rentesænkninger.



De samme økonomer spår dog en rente, som er 25 basispoint lavere i første kvartal 2020, og yderligere et hak ned i første kvartal 2021.



/ritzau/FINANS