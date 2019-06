Det tyske finansministerium har onsdag solgt en større portion statsobligationer med 10 års løbetid til den laveste rente nogensinde. Det er endnu et tegn på, at investorerne ser med bekymring på vækstudviklingen i de europæiske økonomier.



Det skriver Financial Times.



Obligationerne er røget over disken til investorerne til en rente på minus 0,24 pct. Det var en del under renteniveauet ved auktionen i maj på minus 0,07 pct., og også pænt lavere end den hidtidige bundrekord på minus 0,11 pct. i 2016.



Samtidig var efterspørgslen ved onsdagens obligationssalg heller ikke imponerende, da obligationerne til samlet set 22 mia. euro blot var overtegnet 1,6 gange.



De mest sikre statsobligationer, blandt andet de tyske og de amerikanske, er steget pænt i kurs den senere tid, da bekymrede investorer har søgt tilflugt i de sikre papirer.



Det har i sin tur drevet de effektive renter ned, ligesom det har øget forventningerne til rentesænkninger fra blandt andet den amerikanske centralbank, mens den europæiske igen har skubbet tidsrammen for en renteforhøjelse til midten af 2020.



/ritzau/FINANS