Der har været et fald i antallet af modtagere på offentlige ydelser som kontanthjælp.



Samlet var 125.900 på kontanthjælpsydelser ved udgangen af marts. Det er et fald på 13.300 på et år.



Det viser tal fra Danmarks Statistik.



Tallene dækker ikke blot kontanthjælpsmodtagere, men også ydelser som uddannelseshjælp, integrationsydelse samt folk i løntilskud og på revalidering.



Man skal tilbage til 2009 for at finde et tidspunkt med færre på ydelserne.



Selv om færre folk er på offentlige ydelser, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at de er i arbejde eller tager en uddannelse.



Det kan også dække over, at de bliver forsørget af familie eller klarer sig på anden vis.



/ritzau/