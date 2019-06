Mexico øger den sydlige grænsekontrol for at undgå importafgifter

Mexico har under pres fra USA's præsident, Donald Trump, øget kontrollen ved grænsen til Guatemala og har samtidig anholdt aktivister og tilbageholdt immigranter.



Det skriver The Guardian.



Stramningerne fra den mexikanske regering sker forud for fristen for de amerikanske importafgifter på mexikanske varer, der står til at træde i kraft mandag. Derfor har Mexico indsat politi og soldater ved grænsen til Guatemala samt anholdt immigrationsaktivister.



Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, der blev valgt for seks måneder siden, har tidligere udtalt, at han vil beskytte immigranternes rettigheder og undgå at lave det "beskidte arbejde" for udenlandske regeringer.



Indsatsen for den mexikanske grænsekontrol er dog blevet øget, efter at talsmænd fra den amerikanske regering gentog Donald Trumps trusler.



Sidste uge gjorde den amerikanske præsident det klart, at USA vil pålægge mexikanske importvarer en afgift på 5 pct., hvis ikke de centralamerikanske immigranters rejse gennem Mexico stoppes.



Repræsentanter fra USA og Mexico mødtes torsdag for anden dag til forhandlinger, men nåede ikke frem til en aftale.



USA's vicepræsident, Mike Pence, talte torsdag i Pennsylvania, hvor han forklarede, at USA var "motiveret" af Mexicos indsats, men at importafgifter står til at træde i kraft mandag. Dog med den tilføjelse, at det i sidste ende er præsident Donald Trumps beslutning, om afgifterne skal indføres.



/ritzau/FINANS