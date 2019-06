Den Europæiske Centralbanken holder ved rekordlav rente

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder torsdag som ventet sin ledende rente. Det blev besluttet ved bankens pengepolitiske møde i Litauen.



Derved er renten på de primære markedsoperationer fortsat 0,00 pct. Det havde økonomerne også regnet med ifølge Bloomberg News.



Renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes ligeledes som ventet på henholdsvis 0,25 pct. og -0,40 pct.



ECB forventer som minimum at fastholde renterne på deres nuværende niveau til og med første halvdel af 2020.



Ifølge Bjørn Tangaa Sillemann, makroanalytiker i Danske Bank, indikerer stemningen på de finansielle markeder, at der kan blive behov for at sætte renten ned snarere end op.



Det skyldes, at inflationsforventningerne er aftaget siden årsskiftet - og de sidste par uger er den intensiveret:



- Inflationsforventningerne ligger markant lavere nu, end da ECB begyndte at forberede kvantitative lempelser tilbage i 2014. Den faktiske inflation og væksten i euroområdet ser dog fortsat fornuftig ud, og derfor regner vi også med, at ECB vil afvente den videre udvikling, før de eventuelt reagerer.



- Mængden af tørt krudt svinder ind, og ECB vil være omhyggelige med at bruge den, skriver han i en kommentar.



Han vurderer, at ECB vil holde sig fra at flytte på renten de kommende år. Sandsynligheden for yderligere rentenedsættelser er dog steget på det seneste, mener han.



- Hvis ECB bestemmer sig for at sætte renten ned senere på året, betyder det imidlertid ikke nødvendigvis, at Danmarks Nationalbank vil følge trop, som de plejer. Ved en lille rentenedsættelse fra -0,4 til -0,5 pct., tror vi, at Nationalbanken vil holde indskudsbevisrenten i ro og nøjes med at imødekomme den større kroneefterspørgsel ved at trykke nogle flere.



- I det øjeblik, ECB beslutter sig for større rentenedsættelser, så vil det dog også komme til at mærkes herhjemme, skriver makroanalytikeren.



