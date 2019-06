Trump varsler told på endnu flere kinesiske varer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Donald Trump

Den amerikansk præsident, Donald Trump, er klar til at lade amerikansk told omfatte kinesiske varer for 300 mia. dollar.



Det siger den amerikansk præsident torsdag morgen på vej ind i Air Force One i Irland på vej til Frankrig ifølge Bloomberg News.



"Vi får 25 pct. på 250 mia. dollar, og jeg kan gå op til mindst 300 mia. dollar og vil gøre det på det rette tidspunkt," siger Trump om kinesiske told.



USA forhøjede tidligere i maj tolden på kinesiske varer for 200 mia. dollar fra 10 pct. til 25 pct. I forvejen var varer for 50 mia. dollar pålagt en told på 25 pct.



"Jeg tror, at Kina meget gerne vil lave en aftale, og jeg tror, at Mexico meget gerne vil lave en aftale," siger præsidenten.



Donald Trump er på vej til Frankrig for at deltage i markeringen af 75 året for D-dag. Den 6. juni 1944 gik de allierede tropper i land i Normandiet i Nordvestfrankrig under Anden Verdenskrig.