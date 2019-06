Fed-chef blødere i tonen: Åbner døren for lempelser

Den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, signalerer på en konference i Chicago, at han er åben for rentenedsættelser, hvis det skulle blive nødvendigt.



Det skriver Bloomberg News.



Direktøren påpeger, at der skal holdes et vågent øje med konsekvenserne af de stigende uenigheder mellem USA og landets største samhandelspartnere, og refererende til handelsforhandlingerne og andre forhold siger han, at "vi ved ikke hvordan og hvornår disse forhold vil blive løst."



Samtidig sagde han, at banken følger den nuværende situation tæt og hvilken betydning det har for amerikansk økonomi. Centralbanken vil derfor reagere om nødvendigt for at holde opsvinget kørende og få inflationen tilbage til 2 pct.



Ifølge senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj vidner Powells udmeldinger om en centralbankchef, der har åbnet døren på klem for pengepolitiske lempelser, da han lød en smule blødere i tonen end tidligere.



- Sammenkoblet med kommentarer fra andre ledende centralbankmedlemmer, så tolker vi det som om, at den amerikanske centralbank er ved at forberede markedet på et blødt skift i retorikken på mødet 18.-19. juni, der vil åbne op for en rentenedsættelse, sandsynligvis allerede på mødet, der afsluttes 31. juli, skriver analytikeren i en kommentar.



/ritzau/FINANS