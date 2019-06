De amerikanske fabriksordrer faldt i april med 0,8 pct. Det oplyser U.S. Census Bureau.



Udviklingen var dermed en smule bedre end ventet, da økonomerne ifølge Bloomberg News havde regnet med et fald på 1,0 pct.



Opgørelsen for måneden forinden blev samtidig revideret til en fremgang på 1,3 pct. fra en tidligere offentliggjort stigning på 1,9 pct.



/ritzau/