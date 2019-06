Mexico overvejer modsvar - men foretrækker forhandlinger

USA varslede fredag told på import fra Mexico, indtil landet griber ind over for immigrationsstrømmen over grænsen mellem de to lande. På den baggrund overvejer den mexicanske regering nu sine muligheder for at svare igen på truslen, men landet vil dog foretrække en forhandlet løsning, og derfor har man sendt en delegation med udenrigsminister Marcelo Ebrard i spidsen til Washington.



Det skriver The Wall Street Journal.



Donald Trump havde lovet en opsigtsvækkende melding på immigrationsområdet, men de fleste blev taget på sengen, da han fredag valgte toldbomme i stedet for grænsebomme. USA vil fra den 10. juni pålægge told på 5 pct. på al import fra Mexico stigende med 5 pct. ad gangen indtil 25 pct., med mindre Mexico slår hårdere ned på tilstrømningen af mennesker til USA.



Mexicos økonomiminister, Graciela Márquez, peger på, at landet har flere muligheder for at svare igen. Den ene vej er at gå til internationale organisationer med en klage, herunder til verdenshandelsorganisationen WTO, men hun anerkender, at det vil være en langsommelig vej.



En anden mulighed er at svare igen med tariffer på amerikanske varer.



- Vi overvejer de muligheder. Vi forbereder os, men vi har tillid til diplomatiet og at tiltag til at overtale og overbevise om at bevare integrationen og handelsrelationerne vil virke, siger Graciela Márquez.



- Vi ønsker ikke at bruge tariffer for at skade værdikæden, skade jobskabelsen eller ramme investeringerne, vi vil hellere, at fri handel vil vinder i Nordamerika.



USA's udmelding kommer stort set samtidig med, at en ny handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada, som skal erstatte Nafta-aftalen, er klar til underskrift og godkendelse.



Mexico er USA's tredjestørste handelspartner. I 2018 importerede amerikanerne varer for 346,5 mia. dollar fra mexicanerne, mens USA omvendt eksporterede 265,0 mia. dollar til Mexico. Mexico kan derfor potentielt svare ganske hårdt igen mod USA.



Udfordringen for tariffer mellem de to lande er dog ikke bare et spørgsmål om tal, det vil også røre ved en meget kompleks forsyningskæde for erhvervslivet i begge lande. En stor mængde varer krydser således flere gange henover grænsen mellem de to lande, inden de når deres slutkunder. Således skrev New York Times fredag, at 30 pct. af USA's import fra Mexico reelt er startet som eksport fra USA til naboen i syd.



Eksempelvis leveres mange dele fra USA til samlingen af biler i Mexico, inden de store bilproducenter til sidst afsætter køretøjerne i USA, og ifølge viceudenrigsminister i Mexico, Jesús Seade, krydser nogle dele grænsen helt op til otte gange, skriver The Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS