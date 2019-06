Fed-direktør ser snarlig rentesænkning for at øge inflationen

James Bullard, der er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i St. Louis, ser mulighed for en snarlig sænkning af renten i USA for at løfte inflationen i landet.



Det skriver Bloomberg News.



- En nedadgående pengepolitisk rentejustering kan snart være på sin plads for at hjælpe til med at centrere inflationen og inflationsforventningerne ved målet og samtidig yde en forsikring i tilfælde af en skarpere end ventet opbremsning, sagde Bullard mandag i en tale i Chicago.



Federal Reserve har et mål om en årlig inflationsrate på "symmetriske" 2,0 pct.

Den amerikanske inflation, målt på PCE Core, der er bankens foretrukne inflationsmål faldt fra 1,9 pct. i december til senest 1,6 pct. i marts.



James Bullard er den første chef i Federal Reserve, der offentligt har talt for en mulig rentesænkning, siden centralbanken i januar satte renteforhøjelserne på pause. Federal Reserve indledte i december 2015 en stramningscyklus, som nåede sit højdepunkt i december 2018 med den niende forhøjelse af fed funds rate til intervallet 2,25 til 2,50 pct.



I januar fjernede centralbanken formuleringen om et behov for "yderligere forhøjelser" af renten og erstattede den med en "tålmodig" holdning. I marts viste bankens dot-plot-diagram også, at bankens chefer nu regner med nul forhøjelser i 2019. I december ventede bankens ledere to renteforhøjelser i år.



Det er kun kort tid siden, at Bullard, der anses for en af duerne i centralbankens ledelse, udtalte, at det var for tidligt med en rentesænkning.



James Bullard er i 2019 medlem af Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC), der fastsætter den toneangivende amerikanske rente.



/ritzau/FINANS