De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i fremstillingsindustrien, ISM-indekset, kom ikke så meget op i fart som ventet i maj.



Det skriver Kim Blindbæk, der er makroanalytiker i Sydbank, i en kommentar til mandagens ISM-indeks, som blev opgjort til 52,1 mod 52,8 i april.



Der var ventet en stigning til indeks 53,0, men den forventning skal ses i lyset af, at ISM-indekset i april viste et større end ventet fald, skriver Kim Blindbæk.



- I maj har Trump eskaleret handelskonflikten med Kina og indført importtold på varer fra Mexico fra juni. I forhold til den efterhånden længe ventede handelsaftale med Kina er konklusionen desværre, at der ikke er en aftale i udsigt her på kort sigt.



- Investorerne bekymrer sig derfor for, om handelskonflikten endnu engang vil lægge en dæmper på den globale økonomi. PMI-indekset for industrien viste allerede i sidste måned et fald til det laveste niveau siden 2009, lyder det fra makroanalytikeren.



I sin kommentar fremhæver han, at delindekset for nye ordrer faktisk viser en stigning i maj - fra 51,7 til 52,7 - på trods af den eskalerende handelskonflikt, mens også delindekset for beskæftigelsen viser gode takter.



I øjeblikket afventer den amerikanske centralbank, Federal Reserve, situationen, lyder vurderingen.



- Handelskonflikten øger risikoen for, at den amerikanske økonomi vil bremse yderligere op i den kommende tid. (...) Vi forventer nu, at Federal Reserve vil sænke renten på rentemødet i september. I alt venter vi tre rentenedsættelser i løbet af de kommende 12 måneder, skriver Kim Blindbæk.



/ritzau/FINANS