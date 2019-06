Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ventes endnu en gang at ændre sin retorik i en blødere retning ved at åbne op for mulige rentenedsættelser.



Det vurderer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank i en kommentar.



De blødere meldinger kan komme enten allerede i forbindelse med en stor konference, der starter tirsdag, men ellers på det næste centralbankmøde, der afsluttes onsdag 19. juni.



- Årsagen er en kombination af økonomiske nøgletal i USA, der også er begyndt at vende mundvigene lidt nedad, og at inflationsforventningerne er i den lave ende af, hvad den amerikanske centralbank kan leve med, skriver Mikael Milhøj.



Argumentet for en lempelse styrkes også af den forhøjede politiske usikkerhed med Trumps handelskrig på flere fronter og en vækstafmatning i resten af verden.



- Hvis vi får ret, så tror vi, at de korte amerikanske renter kan falde yderligere, og at dollaren skal svækkes. Vi tror, at dollaren kan falde fra den nuværende kurs på knap 6,70 kr. til 6,50 kr., vurderer analytikeren.



Om den amerikanske centralbank vil nøjes med en enkelt rentenedsættelse eller komme med flere afhænger blandt andet af, hvordan markederne tager imod det.



- Markederne forventer i øjeblikket omtrent tre rentenedsættelser inden udgangen af 2020, så en enkelt vil ikke nødvendigvis være nok til at tilfredsstille investorerne. Af historisk erfaring ved vi, at renten kan blive sat hurtigt langt ned om nødvendigt, skriver Mikael Olai Milhøj.



/ritzau/FINANS