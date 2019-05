Rentekurven peger nu klart på en opbremsning i den amerikanske økonomi, og renterne signalerer tydeligt en frygt for en recession. Det konkluderer investeringsbanken Morgan Stanley i en frisk analyse, skriver Bloomberg News.



Rentekurven, forskellen på renten mellem amerikanske statsobligationer med tre måneders og ti års løbetid, har i blink været i minus både i marts og igen her i maj. Det vil sige, at renten på kort sigt har været højere end renten på lang sigt.



Senest er den i denne uge faldet til minus 12,7 basispoint efter fem dage i minus i træk, da den tiårige rente er blevet trykket kraftigt.



Det er i sig selv et signal om, at markedet ser en opbremsning i den økonomisk aktivitet på længere sigt og deraf lavere inflation og renter en på kort sigt.



Økonomerne peger dog på, at det signal først bliver rigtigt validt, når den rentekurven har været i minus i en længere periode.



Ifølge Morgan Stanley har den justerede rentekurve, når man tager højde for kvantitative lempelser og stramninger, dog længe været i minus. Faktisk i seks måneder i træk, ifølge Bloomberg News.



Det vil sige, at den justerede rentekurve vendte rundt allerede i december, og altså længe før optrapningerne i handelskrigen.



Ifølge Mike Wilson, strateg hos Morgan Stanley, betyder det, at de investorer, der ser frem mod en løsning på handelsudfordringerne som svaret på de økonomiske udfordringer, lægger deres lodder i den forkerte vægtskål.



- Vær parat til potentielt flere vækstskuffelser, selv med en handelsaftale.



Finanshuset peger også på de økonomiske nøgletal. I sidste uge skuffede opgørelserne for ordrer på varige gode og PMI-tallene, indkøbschefernes syn på økonomien, i USA for april. Det gjorde de kinesiske PMI-tal for samme måned også. Og det tyder på, at der sker en opbremsning uden om handelskrigen, da den seneste optrapning er sket her i maj.



- Vi mener, det betyder, at den økonomiske opbremsning i USA og stigningen i risikoen for recession sker uanset udfaldet af handelsforhandlingerne.



Investorernes risikofrygt er kraftigt tiltagende. De myldrer ind i amerikanske treasuries - de amerikanske statsobligationer - og den tiårige rente er derfor faldet med næsten 10 basispoint tirsdag og onsdag til omtrent 2,23 pct. Det laveste niveau siden september 2017.



Ifølge Bloomberg News handles obligationsudstedelser for 11.000 mia. dollar nu med en negativ rente - herunder den tiårige danske statsobligation, der onsdag lukkede i minus 0,08 pct.



Flere analytikere har også peget på, at renterne egentlig forudser en markant ringere udvikling, end aktierne handles til. Trods et fald fra rekorden sidst i april på 5,8 pct., er S&P 500-indekset nemlig fortsat steget med 10,8 pct. siden årets start til 2776,45 indekspoint.



Morgan Stanley vurderer dog også, at S&P 500 ved udgangen af 2019 kan være faldet yderligere godt 14 pct. til 2400 indekspoint. Eller 4 pct. lavere end ved udgangen af 2018.



Volatitlitetsindekset VIX, der er et mål for investorernes risikofrygt er også steget med mere end 50 pct. til 18,17 siden den seneste bund i midten af april. Tirsdag gik det op med 10,4 pct., mens det onsdag lægger 3,8 pct. til.



/ritzau/FINANS