Italien har ikke været god nok til at sænke sin gæld, og det kan komme til at koste støvlelandet en bøde, rapporterer Bloomberg News



En unavngiven kilde fortæller til nyhedsbureauet, at Europa-Kommissionen overvejer at foreslå en disciplinær proces, der kan føre til en bøde på 3,5 mia. euro til Italien for ikke at have lykkedes med at sænke sin gæld tilpas meget.



Under EU's finansielle regler skal medlemslandene holde deres underskud under 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) og gælden på under 60 pct. af BNP. De lande, hvis gæld er højere end det niveau, er nødt til at reducere gælden i et tilfredsstillende tempo.



I Italien ligger gælden imidlertid på 132 pct. af landets BNP - cirka dobbelt så meget som det tilladte - og ifølge Bloomberg News bliver gælden ikke reduceret hurtigt nok set fra EU's side.



