OECD giver det globale vækstskøn endnu et nøk ned - og handelskrigen kan skære endnu mere af væksten

Budskabet lyder efterhånden velkendt:For under to år siden var verdensøkonomien i et stærkt opsving. Men det har politisk uro, ikke mindst handelskrigen mellem USA og Kina, sat en stopper for. Og endnu en gang må en stor international organisation nedjustere sin forventning til væksten i verdensøkonomien i år.Denne gang er det OECD, der i sin halvårlige prognose, der blev offentliggjort tirsdag, har skåret 0,3 procentpoint af deres vækstskøn ift. november sidste år."Handelskrigen koster og den globale vækst forventes at aftage til 3,2 pct. i år," vurderer OECD's cheføkonom Laurence Boone.Næste år venter OECD, at væksten stiger en smule til 3,4 pct. Det er lavere end væksten i de seneste to år, hvor verdensøkonomien voksede med 3,7 pct. i 2017 og 3,5 pct. i 2018.OECD konstaterer, at handelskrigen har fået både verdenshandelen og investeringerne til at aftage markant, særligt i Europa og Asien, ligesom den stigende usikkerhed også har fået virksomhederne og forbrugerens tro på fremtiden til at dykke.Der er dog stor forskel på, hvordan afmatningen har ramt forskellige lande og forskellige sektorer, understreger OECD.Mens servicesektoren generelt set stadig klarer det fint, har handelskrigen ramt industrien langt hårdere. Og det betyder også, at de lande, der handler meget og har meget industri, er blevet hårdere ramt:"Væksten er aftaget i de fleste udviklede økonomier, især dem hvor handel og industri spiller en vigtig rolle, som Tyskland og Japan, hvor væksten i begge lande forventes at være under 1 pct. i år. I kontrast har USA beholdt sit momentum takket være stor, men aftagende, finanspolitisk stimulus," skriver OECD's cheføkonom i den nye prognose.Også i emerging markets er det synkrone opsving afløst af en meget mere forskelligartet udvikling. Argentina og Tyrkiet kæmper med at komme ud af krisen, mens Indien nyder godt af lempeligere finansielle vilkår og finanspolitisk medvind.Selvom servicesektoren foreløbig er gået fri af den globale afmatning, tror OECD ikke, at det kan fortsætte længe endnu:"Industrien og servicesektoren er ikke isoleret fra hinanden. Mens servicesektoren fortsat har været i fremgang, er det usandsynligt, at dekoblingen fra industrien kan fortsætte længe," skriver OECD og henviser til, at service direkte eller indirekte bidrager til mere end halvdelen af den globale eksport.En afgørende forudsætning i OECD's nye prognose er, at spændingerne mellem USA og Kina ikke bliver forværret i forhold til i dag:"De middelmådige udsigter afhænger af, at handelskrigen ikke eskalerer," forklarer Laurence Boone.Hvis handelskrigen mellem USA og Kina bliver forværret, kan det ifølge OECD skære hele 0,6 pct. af den globale vækst over to til tre år.Derfor opfordrer OECD også regeringer verden over til at bruge "alle de politikredskaber de har til rådighed" til at styrke væksten."Der hvor efterspørgslen er svag, i euroområdet for eksempel, i stedet for at stole på pengepolitikken, skal regeringerne udnytte de lave renter og komplementere strukturelle reformbestræbelser med finanspolitisk stimulus i de lande, hvor gælden er relativt lav," lyder anbefalingen fra OECD.