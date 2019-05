Valuta: Australsk dollar i største styrkelse i år efter chokvalg

Den australske dollar, der går under kælenavnet aussie, lægger mandag an til den største styrkelse i år over for dollar.



Det sker, efter at det regerende konservative parti i Australien overraskende sejrede ved parlamentsvalget i weekenden, skriver Reuters.



Sejren kom i hus, på trods af at målingerne op til valgdagen havde vist, at arbejderpartiet Labor ville stå sejrherre og overtage regeringsmagten.



Premierminister Scott Morison kaldte selv udfaldet af valget for "et mirakel."



- Den overraskende sejr er med til at hælde benzin på bålet, da mange havde forventet, at Labor ville vinde. Men en australsk rentesænkning lægger stadig i kortene inden for de nærmeste måneder, og det vil presse valutaen, siger Esther Maria Reichelt, valutastrateg i Commerzbank, til Reuters.



En australsk dollar koster 0,6917 amerikanske dollar mandag eftermiddag mod 0,6877 dollar fredag eftermiddag, og det er den største styrkelse i år.



Pund er derimod fortsat i modvind på grund af det fortsatte politiske kaos om brexit, og op til at Storbritanniens premierminister, Theresa May, vil gøre endnu et forsøg på at få en aftale om brexit gennem det britiske parlament.



Efter tre mislykkede forsøg siger May nu, at hun vil komme med et "nyt, dristigt tilbud" til politikerne med "en forbedret pakke af foranstaltninger" i et sidste forsøg på at sikre en brexit-aftale, skriver Reuters.



Pund koster mandag eftermiddag 1,2743 dollar mod 1,2741 dollar fredag eftermiddag. Torsdag før bededagsferien kostede et pund 1,2795 dollar.



/ritzau/FINANS