På kort sigt er der næppe udsigt til nogen kraftig vending i de norske og svenske valutaer.



Det vurderer makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank, efter at begge valutaer har indledt ugen med nye svækkelser.



Mandag formiddag har den norske kr. været under 76 øre i forhold til danske kr., og den svenske har været under 69 øre i det svageste niveau i ti år.



Den norske kr. lider mandag under skuffende tal for udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP. Den norske fastlandsøkonomi - det vil sige Norge eksklusiv energi og skibsfart - voksede med 0,3 pct. i første kvartal.



Det var lavere end økonomernes forventning på 0,4 pct. ifølge et estimat fra Bloomberg News, og også lavere end Norges Banks forventning.



- Når det så er sagt, meddelte Norges Bank i sidste uge, at den økonomiske vækst i første kvartal næppe kunne leve op til prognosen fra rentemødet i marts, skriver Kim Blindbæk i et notat.



Han noterer, at Norges Bank har signaleret, at renten efter alt at dømme hæves på rentemødet i juni, og det kommer dagens BNP-rapport næppe til at ændre på.



Og udsigten til fortsatte norske renteforhøjelser kan medvirke til at presse den norske kr. lidt op.



I forhold til den svenske kr. vurderer han, at den rammes af usikkerhed om den globale økonomi.



Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina er kommet i modvind, efter at USA's præsident, Donald Trump, fredag løftede toldsatserne fra 10 pct. til 25 pct. på kinesisk eksport for 200 mia. dollar.



Handelsforhandlingerne er ikke brudt sammen, men udsigterne til en handelsaftale er blevet mere sløret.



- Usikkerhed omkring den globale økonomi rammer typisk de skandinaviske valutaer og i særdeleshed den svenske krone. Det skyldes, at den svenske økonomi er blandt de mest åbne i Europa. For den svenske krones vedkommende må vi håbe på, at der snart kommer mere positive nyheder fra handelsforhandlingerne.



- Svenskerne kæmper foruden udfordringerne med handelskonflikten også med lav inflation. Det har fået Sveriges Riksbank til at udskyde næste renteforhøjelse til slutningen af 2019 eller starten af 2020, skriver Kim Blindbæk.



/ritzau/FINANS