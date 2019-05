Trump gør alvor af toldtrussel: Analytiker tror stadig på aftale mellem USA og Kina inden to måneder

Der er blevet skrevet et nyt kapital i handelskonflikten mellem USA og Kina. Den amerikanske præsident, Donald Trump har fredag morgen dansk tid gjort alvor af sin trussel om at løfte toldsatsen på kinesiske varer til en værdi af 200 mia. dollar.Toldsatsen er blevet løftet til 25 pct. fra 10 pct., og det har fået Kina til at varsle gengæld, uden at det dog er blevet specificeret hvordan. Udviklingen får dog ikke Allan von Mehren, chefanalytiker hos Danske Bank med fokus på Kina, til at ændre på sin forventning om, at parterne når en handelsaftale inden for to måneder."Det kan gå mange veje herfra. De to parter kan besinde sig og forhandle videre i de kommende uger og komme tilbage på sporet på at nå en aftale. Vores hovedscenario er stadig, at vi vil nå en aftale inden for de kommende to måneder.""Men vi må også erkende, at der er en risiko for, at parterne er længere fra hinanden, og at konflikten kan eskalere yderligere hen over sommeren," lyder det fra chefanalytikeren i en kommentar.Han vurderer, at der nu skal holdes øje med, om USA sætter gang i processen med at lægge told på flere kinesiske varer, som Donald Trump varslede torsdag, inden at de to lande mødtes til forhandlinger.Ifølge Bloomberg News var der kun små fremskridt ved torsdagens forhandlinger, der foregik i Washington mellem Kinas vicepremierminister, Liu He, og USA's topforhandlere, finansminister Steven Mnuchin og handelsrepræsentant Robert Lighthizer.Mødet varede dog kun kort tid, og parterne ventes at mødes igen fredag."Vi vil se hvordan det går med forhandlingerne fredag og tage bestik af situationen, når vi ved om parterne viser tegn på at de er på vej tilbage til forhandlingssporet. Eller om en ny udmattelseskrig skal i gang først. Usikkerheden er fortsat stor," vurderer Allan von Mehren.Opdateres