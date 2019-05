Chicagos Fed-chef bekymret over lav inflation

Relateret indhold Artikler

Charles Evans, der sidder for bordenden i Federal Reserves distrikt i Chicago, er nervøs over den faldende inflation i USA i første kvartal.



"Kerneinflationen har gjort retræte til relativt lave niveauer over de seneste tre måneder, hvilket har øget min bekymring om udsigterne for inflationen," sagde Charles Evans fredag i Stockholm, ifølge Bloomberg News.



"Selv om noget af dette fald kan skyldes midlertidige særlige faktorer, skal vi ikke være affejende over for denne udvikling."



PCE Core, der er Federal Reserves foretrukne inflationsmål, er siden nytår faldet fra 1,9 pct. på årsbasis til 1,6 pct. i marts. Banken har selv et mål om symmetriske 2,0 pct. om året, men kun i juli sidste år har inflationsmålingen faktisk tangeret det mål siden 2012.



Centralbankens formand, Jerome Powell, har tidligere i år kaldt den lave inflation for "en af vor tids største udfordringer". I forbindelse med rentemødet onsdag i denne uge betonede banken, at inflationen faldt i første kvartal, og i sine efterfølgende kommentarer kaldte Powell det for "uventet", men sagde samtidig, at det skyldtes "forbigående" faktorer.



Powell skød også en pil gennem flere investorers drøm om en rentesænkning på kort sigt.



"Vi ser ikke en stærk sag for at bevæge os i hverken den ene eller anden retning," sagde han.



/ritzau/FINANS