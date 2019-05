Fed-direktør ser rentesænkning ved fortsat svag inflation

James Bullard, der er chef for Federal Reserves afdeling i St. Louis, vurderer, at en rentesænkning kan komme på tale for at løfte inflationen i USA, hvis den fortsat slæber afsted efter andet kvartal



- Jeg vil helt sikkert være åben for en rentesænkning, sagde James Bullard til nyhedsbureauet Reuters fredag.



- Hvis vi går gennem sommeren, og inflationsforventningerne stadig er for lave, og den reelle inflation ikke synes at stige, så tror jeg, mit bekymringsniveau vil blive mere intenst, sagde St. Louis-chefen til Reuters.



Bullard understregede, at man skal hen forbi juli eller august, før det vil være aktuelt at vurdere.



Bullard fremhævede samtidig, at det i givet fald ikke ville være en rentesænkning for at sparke økonomien i gang, men en reaktion på lave prisstigningstakter i økonomien.



- Jeg er åben over for en rentesænkning for at bekæmpe det - men det ville ikke være en sænkning på grund af dårlige data fra USA's økonomi - det ville være en rentesænkning, fordi vi vil være sikre på, at inflationsforventningerne og i tur den reelle inflation er på niveau med vort mål på 2,0 pct.



Centralbankens formand, Jerome Powell, har tidligere i år kaldt den lave inflation for "en af vor tids største udfordringer". I forbindelse med rentemødet onsdag i denne uge betonede banken, at inflationen faldt i første kvartal, og i sine efterfølgende kommentarer kaldte Powell det for "uventet", men sagde samtidig, at det skyldtes "forbigående" faktorer.



Powell skød også en pil gennem flere investorers drøm om en rentesænkning på kort sigt.



- Vi ser ikke en stærk sag for at bevæge os i hverken den ene eller anden retning, sagde han.



/ritzau/FINANS