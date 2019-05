Bomstærk jobrapport med 263.000 nye job i USA: "Trumps rentepres virker fjollet"

Der blev skabt 263.000 nye job i USA i april - og det er langt over de 190.000, som analytikerne havde forventet i snit. Samtidig blev sidste måneds tilgang af nye job kun nedrevideret en anelse med 7000, så jobskabelsen i marts landede på flotte 189.000.

