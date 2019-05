Bank of England fastholder ledende rente - ser behov for flere løft

Den britiske centralbank, Bank of England, har besluttet at fastholde sin ledende rente på 0,75 pct. på torsdagens rentemøde i banken.



Samtlige af centralbankens ni medlemmer stemte for at fastholde renten på det nuværende niveau.



Beslutningen var som ventet blandt 62 økonomer adspurgt af Bloomberg News, der alle regnede med, at renten ville blive fastholdt.



Bank of England løftede i samme ombæring sin vækstforventning til 2019, så den nu lyder på 1,5 pct. mod tidligere 1,2 pct.



Også forventningerne til 2020 og 2021 blev løftet, mens forventningen til arbejdsløshedsraten blev skåret.



Centralbanken ser fremover behov for mere end én rentestigning for at holde inflationen i skak, fremgår det.



