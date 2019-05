USA: Powell taler renterne op igen

Den amerikanske centralbank betonede i onsdagens rentemelding, at den overordnede inflation i USA er faldet i første kvartal og løber under Federal Reserves mål om symmetriske 2,0 pct. om året.



Det tegnede et negativt billede af USA's økonomi, og derfor faldt renterne umiddelbart efter. Renterne er dog vendt tilbage til udgangspunktet, efter at formand Jerome Powell har holdt pressemøde.



Den toneangivende tiårige amerikanske statsrente ligger derfor kort før kl. 21 dansk tid uændret for onsdagen i 2,50 pct., men var lige efter rentemeldingen fra Federal Reserve faldet 5 basispoint til 2,45 pct.



Den toårige rente er steget med næsten 2 basispoint til 2,28 pct., men var ellers lidt efter kl. 20 dansk tid faldet 6 basispoint til 2,20 pct.



På onsdagens efterfølgende pressemøde fortalte Jerome Powell, chefen for Federal Reserve, ganske vist, at kerneinflationen "uventet" faldt, men samtidig holdt han fast i, at banken ser inflationen i 2,0 pct. over tid, og at banken ligger meget fast på sit mål.



Powell pegede også på, at privatforbruget og erhvervslivets investeringer, det andet hår i suppen i rentemeldingen, formentlig vil stige, "pick up", som formanden formulerede det.



Centralbankformanden noterede sig også, at nogle risici i økonomien har modereret sig, og at data ud af Europa og Kina har forbedret sig, ligesom risikoen for en udvidet handelskrig og en hård brexit er mindre.



Jerome Powell konkluderede endelig, at styrekomiteen ikke ser en "stærk sag" for en rentebevægelse - hverken op eller ned.



/ritzau/FINANS