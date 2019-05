Den amerikanske centralbank holder renten i ro - ser solid amerikansk økonomi

Den amerikanske centralbank, Fed, holder renten i ro i intervallet 2,25 til 2,50 pct. Det slår Fed fast her til aften efter afslutningen på rentemødet, der startede i går. Samtidig melder centralbanken på det efterfølgende pressemøde om en solid...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.