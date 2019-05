ADP's beskæftigelsesrapport over det private amerikanske jobmarked viste en stigning på 275.000 job i april, hvilket var klart bedre end ventet.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News således ventet en stigning på 180.000 job efter en stigning på 151.000 måneden inden. Tallet for marts er oprevideret fra oprindeligt oplyst 129.000.



ADP er en privat rapport, der bruges som indikator for den officielle arbejdsmarkedsrapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, som udsendes fredag.



/ritzau/FINANS