Trump kræver rentesænkning og obligationsopkøb

USA's præsident, Donald Trump, fortsætter tirsdag sit angreb på landets centralbank, Federal Reserve, netop som banken indleder sit todages rentemøde.



Præsidenten, der længe har været kritisk over for bankens pengepolitik, kræver en lavere rente, og at banken skyder penge ind i finansmarkederne ved at købe statsobligationer op.



- Vi har potentialet til at gå op som en raket, hvis vi fik nogle sænkninger af renten, eksempelvis 1 point, og nogen kvantitativ lempelser, skriver Donald Trump tirsdag på Twitter.



Donald Trump indledte sidste år en lang periode med kritik af centralbankens pengepolitik. Federal Reserve hævede i 2018 renten samlet set fire gange, og i alt 1,0 pct.point. Gennem hele året indikerede banken flere renteforhøjelser i 2019 og 2020.



I januar fjernede banken dog formuleringen "yderligere gradvise forhøjelser" fra sin rentetekst og erstattede den med en "tålmodig" position, og i marts viste bankens rentebane, at direktørerne ikke længere regner med renteforhøjelser i 2019. Tilbage i december indikerede samme dot-plot-diagram to renteforhøjelser i år.



Det er dog ikke nok for præsidenten.



- Kina tilfører stor stimulus til sin økonomi, samtidig med at renterne holdes nede. Vores Federal Reserve har konstant løftet renterne, selv om inflationen er lav, og igangsat en meget stor dosis kvantitative stramninger, kritiserer Trump i et tweet.



- Ja, vi klarer os godt med BNP på 3,2 pct., men med vores vidunderligt lave inflation kunne vi sætte store rekorder og på samme tid få vores nationale gæld tli at se lille ud!



Federal Reserve indledte i efteråret 2017 en reduktion af sin balance. Det vil sige, at banken begyndte at sælge ud eller ikke geninvestere sin obligationsportefølje ved udløb, og det har betydet, at banken reelt har trukket likviditet ud af markedet.



Bankens balance toppede i sin tid i 4500 mia. dollar efter opkøb i kølvandet af finanskrisen, og sidenhen har banken bragt den ned omkring 4000 mia. dollar. Økonomer i Federal Reserve har beregnet, at normaliseringen af balancen for hver 200 mia. dollar har samme opbremsende effekt på USA's økonomi som en renteforhøjelse på 25 basispoint.



Federal Reserve annoncerede også i marts, at banken vil stoppe med reduktion af balancen til september og indtil da kun sælge ud med halv kraft - en markant lempeligere politik end oprindeligt signaleret.



Den toneangivende rente i USA ligger i intervallet 2,25 til 2,50 pct. Federal Reserve har i alt strammet renten ni gange siden den nuværende stramningscyklus blev indledt i december 2015. I alt har banken hævet sin rente syv gange, mens Donald Trump har været præsident.



Fire af de renteforhøjelser er sket med Jerome Powell, som Trump har udpeget, ved roret som centralbankformand.



ritzau/FINANS