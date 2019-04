Den japanske centralbank, Bank of Japan, fastholdt pengepolitikken uændret på dagens møde i Tokyo.



Dermed er indlånsrenten ganske som forventet fortsat -0,10 pct., og de nuværende ekstremt lave renter vil blive fastholdt over en længere periode.



Samtidig vil lempelsesprogrammet fortsat holde den tiårige statsobligationsrente tæt på 0 pct. med fleksible obligationsopkøb for ca. 80.000 mia. yen per år.



Centralbanken tilpassede den fremadrettede vejledning til at opretholde de ekstremt lave renter til mindst foråret 2020.



Bankens vurdering af økonomien lyder på en moderat ekspansiv tendens på trods af effekten af afmatningen i verdensøkonomien på nuværende tidspunkt.



Selv om forbrugerprisinflationen fortsat har vist en relativ svag udvikling i forhold til både den økonomiske ekspansion og arbejdsmarkedet, forventes inflationen gradvist at stige til 2 pct.



Bank of Japan påpeger imidlertid en stor usikkerhed om udsigterne for den økonomiske aktivitet, og det forventes at tage tid at nå prisstabilitetsmålet.



/ritzau/FINANS