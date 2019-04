Den danske forbrugertillid faldt i april en smule tilbage fra niveauet i marts.



Overordnet faldt forbrugertilliden til 3,7 fra 3,8 måneden før. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.



- Niveauet er således uændret, både når man ser på marts og gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,7. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation, skriver Danmarks Statistik til dagens tal.



Indikatorerne for familiens situation og Danmarks økonomiske situation i dag er henholdsvis 10,2 og 0,9, hvor gennemsnittet for disse indikatorer i det seneste halve år er henholdsvis 12,2 og 0,5.



- Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 6,5, og gennemsnittet for det seneste halve år er minus 6,8, skriver Danmarks Statistik.



