Tyskland halverer vækstestimat for 2019 til 0,5 pct

Det tyske bruttonationalprodukt (bnp) forventes nu kun at vokse 0,5 pct. i indeværende år. Det er halvdelen af, hvad der tidligere blev stillet i udsigt. For et år siden var forventningen en vækst på 2,1 pct.



Det er blandt andet en langsommere global vækst, bekymringer over brexit og handelsproblemer, der er skyld i halveringen, siger økonomiminister Peter Altmaier onsdag ifølge Bloomberg News.



Tyskland investerer ifølge økonomiministeren rekordsummer i infrastruktur, uddannelse og forskning:



- Men den nuværende svage fase i den tyske økonomi bliver nødt til at være et wake up-call, skriver han i meddelelsen ifølge Bloomberg News.



I 2020 forventer Tyskland, at landets BNP vil vokse 1,5 pct.



/ritzau/FINANS