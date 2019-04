Tiårig statsrente i Grækenland i laveste niveau siden 2005

Den græske regering bekendtgjorde mandag, at den har klare intentioner om at tilbagebetale sin gæld til Den Internationale Valutafond, IMF, før tid, i forbindelse med at markedsrenterne er faldet til laveste niveau siden 2005.



Det skriver mediet National Post ifølge Bloomberg News.



Talsmand for regeringen Dimitris Tzanakopoulos siger, at regeringen håber at kunne betale en "betydelig portion" af de 9,6 mia. euro, som Grækenland fortsat skylder IMF, tilbage før tid.



Hans udtalelse faldt efter et møde i Washington mellem Grækenlands finansminister og IMF's direktør, Christine Lagarde.



Renten på den tiårige græske statsobligation faldt mandag til 3,27 pct., hvilket var det laveste niveau siden september 2005. Mandag sluttede renten 1 basispoint højere i 3,28 pct.



Tirsdag formiddag ligger renten på den tiårige græske statsobligation i 3,29 pct.



Da den græske krise toppede tilbage 2012 var den tiårige renten kortvarigt oppe i 37 pct.



/ritzau/FINANS