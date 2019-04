Fed-chef vil se tiltagende inflation inden ny renteforhøjelse

Charles Evans, som er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i Chicago, er ikke parat til at hæve renten igen, før han kan se inflationen tage til.



Det skriver Bloomberg News.



"Jeg er formentlig ved det punkt, at jeg skal se inflationen bevæge sig op," sagde Charles Evans mandag i forbindelse med en tale i New York.



"Vi er nødt til at se inflationen mere på niveau med vore mål, ikke bare prognoser."



På spørgsmålet, om han vil være parat til at støtte inflationen ved at sænke renten, var Evans ikke afvisende, men han pegede på, at det ville afhænge af omstændighederne.



"Hvis kerneinflationen bevæger sig ned til, lad os sige, 1,5 pct., så er det under vort mål på 2 pct. Det er med sikkerhed under, hvad jeg vil kalde symmetri. Så jeg vil antage, at det betyder at vores niveau for fed funds rate faktisk er restriktiv og holder inflationen tilbage, og det vil naturligt kræve en lavere fed funds rate."



Evans slog dog fast, at han talte hypotetisk, og at han ikke regner med at inflationen falder tilbage til 1,5 pct.



Den amerikanske centralbank har et inflationsmål på symmetriske 2,0 pct. om året. "Symmetriske" indikerer, at banken acceptere udsving på begge sider af 2,0 pct.



Federal Reserve hævede senest sin toneangivende rente i december til intervallet 2,25 til 2,50 pct., og banken har siden på sine to seneste rentemøder i januar og marts fastholdt renten. I marts viste det såkaldte dot-plot-diagram samtidig, at bankcheferne nu ikke regner med at hæve renten i 2019. I december indikerede diagrammet to renteforhøjelser.



Centralbanken har hævet renten syv gange, siden Donald Trump tiltrådte embedet som præsident i januar 2017, og han har efterhånden mange gange stærkt kritiseret Federal Reserve og formand Jerome Powell for de gentagne stramninger af pengepolitikken.



Federal Reserve har samlet set hævet sin rente ni gange, siden centralbanken indledte den nuværende stramningscyklus i december 2015.



Charles Evans har stemmeret i centralbankens pengepolitiske komité i 2019, og normalt tilhører han den blødere gren af Fed-direktørerne.



/ritzau/FINANS