ECB holder renten i ro

Opdateret kl. 14.20 - Der kommer ingen renteændringer fra Den Europæiske Centralbank, ECB, og dermed fastholdes den ledende rente på 0 pct.



Det var på forhånd ikke ventet, at centralbanken ville begynde at skrue på renten for at sætte skub på den europæiske økonomi.



Generelt har ECB varslet ro omkring renterne de næste mange måneder.



Ifølge cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen kunne sløje tal fra forskellige dele af den europæiske økonomi - herunder den tyske industri - dog have øget fristelsen til på ny at skrue ned for renten.



"Men det lige tidligt nok at spekulere i, som vi ser det, også fordi ECB formentlig vil foretrække andre måder at stimulere økonomien frem for at gøre renten endnu mere negativ," siger han i en skriftlig kommentar.



/ritzau/