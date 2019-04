Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer EU

Italien har reduceret sine forventninger for 2019 til den økonomiske vækst målt på BNP til 0,1 pct. fra 1 pct. Samtidig sænker landet sit mål til BNP for 2019 ned til 0,2 pct. mod før 1 pct.



Det viser et udkast, som Bloomberg News har fået fat i.



Samme udkast viser også, at prognosen til budgetunderskuddet ses vokse til 2,5 pct. i 2019, mens i 2020 forventes det at være på 2,1 pct. Målet for 2019 i forhold til budgetunderskuddet er også løftet til 2,4 pct. fra 2 pct.



Tidligere på året blev finansloven stemt igennem i ellevte time efter længere forhandlinger om, hvor stort underskuddet af BNP skulle være. EU afviste dengang flere gange det italienske statsbudget.



