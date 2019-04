Lavere handelsoverskud efter eksport- og importfald

Den danske eksport af varer faldt i februar med 4,2 pct., samtidig med at importen faldt med 1,1 pct.



Det gav i alt et overskud på handelsbalancen - eksklusive blandt andet skibe, fly og brændsel - på 6,9 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, viser tal fra Danmarks Statistik.



Til sammenligning var overskuddet på handelsbalancen på 8,8 mia. kr. måneden før, hvilket er revideret fra tidligere oplyst 9,1 mia. kr.



Trods faldene i eksporten og importen er både Danmarks Statistik og Dansk Byggeri godt tilfredse med udviklingen i dansk økonomi.



- Eksporten er kommet godt fra start i 2019 - i januar og februar var eksporten 9,1 pct. højere end året før. Stigningen skyldes blandt andet øget eksport af lægemidler og vindmølledele. Også importen er højere end året før. Denne er steget 5,5 pct., skriver Danmarks Statistik.



"Dansk økonomi trodser fortsat den internationale usikkerhed, der omgiver os. I de seneste år har især hjemmemarkedet været vækstmotor, mens der er plads til forbedring for eksporten. Derfor er det glædeligt, at eksporten i 2019 foreløbig er kommet rigtig flot fra start med et løft på 9,1% i årets to første måneder sammenlignet med tilsvarende periode i 2018," lyder det fra cheføkonom hos Dansk Byggeri, Bo Sandberg.



I februar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,6 mia. kr. Måneden forinden lød det på 13 mia. kr., og det var revideret fra oprindeligt oplyst 14,9 mia. kr.



ritzau/FINANS